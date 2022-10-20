5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...
Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde ikinci bebeğine 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda o pozu...
20.10.2022 20:27 - Son Güncelleme: 20.10.2022 20:27
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 29 Haziran 2017 tarihinde meslektaşı Burak Özçivit ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2019'da da Karan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.