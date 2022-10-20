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Haberler Magazin 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde ikinci bebeğine 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda o pozu...

20.10.2022 20:27 - Son Güncelleme: 20.10.2022 20:27
5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...

Aydoğan'ın kendisini yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırması üzerine İstanbul'a yerleşen Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

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5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...

İlk sinema deneyimini de 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşayan Evcen, son olarak Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun karakteriyle yer aldı.

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 29 Haziran 2017 tarihinde meslektaşı Burak Özçivit ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2019'da da Karan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...

Şimdilerde ikinci bebeğine 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in son hali ortaya çıktı.

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