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Haberler Magazin 5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı

5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında nikah masasına oturan Amine Gülşe, evlendikten bir yıl sonra kızı Eda'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçen Nisan ayında 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Amine Gülşe'nin son hali ortaya çıktı. Vücudunu saran yeşil elbisesiyle bir düğünde dans ederken görüntülenen Gülşe'nin büyüyen karnı dikkat çekti. İşte 5 aylık hamile olan Amine Gülşe'nin karnı burnunda göbek attığı o anlar...

19.06.2022 22:53 - Son Güncelleme: 19.06.2022 22:59
5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

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5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı

Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan Amine Gülşe ve Mesut Özil'den geçtiğimiz aylarda yeni bebek müjdesi gelmişti.

5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı

Amine Gülşe'nin Nisan ayında ikinci bebeğine 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Bir düğüne katılan Amine Gülşe'nin son hali ortaya çıktı.

5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı

Şimdilerde 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, vücudunu saran yeşil elbisesi ile karnı burnunda dans ederken görüntülendi.

5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı

Gülşe'nin o anları kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Büyüyen karnıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun son haline yorum üstüne yorum yağdı.

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