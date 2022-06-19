5 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin son haline bakın! Mesut Özil’in biricik eşi karnı burnunda göbek attı! Sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında nikah masasına oturan Amine Gülşe, evlendikten bir yıl sonra kızı Eda'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçen Nisan ayında 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Amine Gülşe'nin son hali ortaya çıktı. Vücudunu saran yeşil elbisesiyle bir düğünde dans ederken görüntülenen Gülşe'nin büyüyen karnı dikkat çekti. İşte 5 aylık hamile olan Amine Gülşe'nin karnı burnunda göbek attığı o anlar...
19.06.2022 22:53 - Son Güncelleme: 19.06.2022 22:59
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan Amine Gülşe ve Mesut Özil'den geçtiğimiz aylarda yeni bebek müjdesi gelmişti.
Amine Gülşe'nin Nisan ayında ikinci bebeğine 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Bir düğüne katılan Amine Gülşe'nin son hali ortaya çıktı.