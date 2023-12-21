5 aylık hamile Eda Ece’den karnı burnunda ilk paylaşım! “Beklenen fotoğraf geldi” Yorum yağdı: Gupse Özay, Şebnem Dönmez, Aslı Enver...

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine giren Eda Ece'den geçen aylarda hamilelik müjdesi gelmişti. Şimdilerde 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez sosyal medya hesabında paylaştı. Ece'nin son hali dikkat çekerken Gupse Özay, Şebnem Dönmez, Aslı Enver, Gülenay Kalkan'ın da aralarında olduğu ünlü isimlerden yorum yağdı. İşte Eda Ece'nin son hali...
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.
Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.