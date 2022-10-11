5 aylık evliliğini 5 dakikada bitiren Hadise ilk kez konuştu! “Neden bunu yaşıyorum” Gözler eski eş Mehmet Dinçerler’e çevrildi...
Nisan ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini 30 Eylül'de 5 dakikada bitirdi. Tek celsede boşanan ikili, hem ayrılık öncesi hem de sonrası attıkları her adımla gündem olurken haklarında ortaya atılan iddialarla da çok konuşuldu. Özellikle düğünde takılan takılarla ilgili anlaşmazlık yaşadıkları öne sürülen ikiliden Hadise, boşanmanın ardından ilk kez bir konferansa katıldı. "Neden bunu yaşıyorum" diyen Hadise'nin açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte o açıklama...
11.10.2022 22:01 - Son Güncelleme: 11.10.2022 22:09
Ünlü şarkıcı Hadise, 20 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler'le Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Basına kapalı düğünden kareler, ünlü çiftin hayranları tarafından merakla beklenirken Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde bambaşka gelişmeler yaşandı.
Ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin karşılıklı yaptıkları hamleler iddiaları güçlendirirken Hadise, sosyal medyada bir paylaşım yaparak boşanacaklarını duyurdu.
Hadise "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim" dedi.
Ünlü şarkıcı Hadise, 4 ayda Mehmet Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğü iddiasıyla boşanma kararı aldı.