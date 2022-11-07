5 aylık evliliği biten Hadise duştan paylaşım yaptı! Yetmedi bornozla dolaştığı anları yayınladı! Özel anlarına ilk yorum Seda Sayan’dan...
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle dünyaevine giren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğu uzun sürmedi ve çift evliliklerinin 5'inci ayında boşandı. 30 Eylül'de boşanan ikili, birçok iddiayla da gündeme geldi. Son olarak sahte yüzük iddialarıyla gündem olan ikiliden Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Duş aldığı anlara ait kareleri ve bornozuyla dolaşırken verdiği görüntüleri yayınlayan Hadise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının özel anlarına ait görüntülerine ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Hadise'nin o paylaşımı...
07.11.2022 22:42 - Son Güncelleme: 07.11.2022 22:42
Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle dünyaevine girdi.
Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürüldü.