5 aylık evli Hadise Mehmet Dinçerler çifti boşanacak mı, neden? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı iddiası! Alyans çıktı evlilik bitiyor mu? Nazar değdi...

Son zamanların en çok konuşulan çifti Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Henüz 5 aylık evli çift hayranlarını üzdü. İki cepheden de rest geldi. İplerin kopma noktasına geldiği iddia edilirken, ailelerin devreye girdiği ve çifti barıştırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Peki Hadise Mehmet Dinçerler çifti boşanacak mı, neden? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Alyanslar çıktı yer yerinden oynadı. İşte son gelişmeler...