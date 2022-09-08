5 aylık evli Hadise Mehmet Dinçerler çifti boşanacak mı, neden? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı iddiası! Alyans çıktı evlilik bitiyor mu? Nazar değdi...
Ünlü şarkıcı Hadise ve eşi iş adamı Mehmet Dinçerler'in ayrıldığı iddia edildi. Hadise'nin son iki konserinde, Mehmet Dinçerlerin ise doğum gününde alyansını takmaması iddiaları güçlendirdi. Özellikle 36 yaşındaki şarkıcının konserinde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken ağlamaya başlaması hayranlarını şoke etti. Ayrılık nedeni olarak da Dinçerler'in bebek istemesi, Hadise'nin ise yoğun iş temposundan kabul etmemesi öne sürüldü. Peki Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı, neden ayrıldı? Alyans çıktı evlilik bitiyor mu? 5 aylık evli Hadise Mehmet Dinçerler çifti boşanacak mı? Nazar değdi! İşte detaylar...
Son zamanların en çok konuşulan çifti Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Henüz 5 aylık evli çift hayranlarını üzdü. İki cepheden de rest geldi. İplerin kopma noktasına geldiği iddia edilirken, ailelerin devreye girdiği ve çifti barıştırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Peki Hadise Mehmet Dinçerler çifti boşanacak mı, neden? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Alyanslar çıktı yer yerinden oynadı. İşte son gelişmeler...
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiği ortaya çıkmıştı. Sessiz sedasız evlenen çiftin nikahTa sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunulduğu da öne sürülmüştü.
Çift son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Ancak hem şarkıcı, ne de eşi Mehmet Dinçerler konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. Yakın çevreleri de çiftin konu hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.