5 ayda 250 felsefe kitabı okumuştu! Filozof Atakan’ın son hali ortaya çıktı! Bir dönem zekasıyla herkesi şaşırtan Atakan meğer...

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile dikkat çeken ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Atakan Kayalar, zekasıyla herkesi şaşırtmıştı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlamış ve konuşma tarzıyla dikkat çekmişti. Bir dönem oldukça popüler olan Filozof Atakan, daha sonrasında adeta sırra kadem bastı. Filozof Atakan'ın son hali ise uzun süre sonra ortaya çıktı. İşte Filozof Atakan'ın son hali...