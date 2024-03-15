5 ayda 250 felsefe kitabı okumuştu! Filozof Atakan’ın son hali ortaya çıktı! Bir dönem zekasıyla herkesi şaşırtan Atakan meğer...

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile dikkat çeken ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Atakan Kayalar, zekasıyla herkesi şaşırtmıştı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlamış ve konuşma tarzıyla dikkat çekmişti. Bir dönem oldukça popüler olan Filozof Atakan, daha sonrasında adeta sırra kadem bastı. Filozof Atakan'ın son hali ise uzun süre sonra ortaya çıktı. İşte Filozof Atakan'ın son hali...
Felsefe kitapları ile ilgili düşünceleriyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar, sosyal medyada ortaya çıkan videosu sonrası televizyonlardan, internette haber sitelerine bol bol yer aldı.
Zekasıyla herkesi şaşırtan ve 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlayan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekti.
O dönem takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olan Filozof Atakan, daha sonrasında adeta sırra kadem bastı.