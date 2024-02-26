SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın'ın siz bir de son halini görün! "Öyle böyle değişmemiş" Estetik kurbanı olmuştu...

'Kuşum Aydın' olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle çok konuşulmuştu. Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen Kuşum Aydın, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Öte yandan Aydın'a son günlerin tartışma konusu olan 'abartı estetik' konusuyla ilgili soru yöneltildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 16:23 Güncelleme 26 Şubat 2024, 16:23
5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın’ın siz bir de son halini görün! Öyle böyle değişmemiş Estetik kurbanı olmuştu... 1

Asıl Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.

5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın’ın siz bir de son halini görün! Öyle böyle değişmemiş Estetik kurbanı olmuştu... 2

Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti. Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.

5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın’ın siz bir de son halini görün! Öyle böyle değişmemiş Estetik kurbanı olmuştu... 3

Daha sonra ise verdiği kilolar ile gündeme gelen Kuşum Aydın, zayıflama sırrını bir magazin programında anlatmıştı.

SON DAKİKA