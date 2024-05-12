5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın bir de estetik oldu! Görenler şaşkın! “Eski halimle yeni halim arasındaki fark...”

Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, 5 ayda 17 kilo vererek uzun süre adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen şarkıcı, bir kez daha estetik haberleriyle gündeme geldi. Göz kapaklarını aldıran ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte "Eski halimle yeni halim arasındaki farkı göreceksiniz" diyen Kuşum Aydın'ın son hali...
'Kuşum Aydın' olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, 5 ayda 17 kilo vererek uzun süre adından söz ettirmişti.
Şarkıcı, "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok artık bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" demişti.
Kuşum Aydın, bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsmesiyle de uzun süre gündem olmuştu.