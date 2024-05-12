5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın bir de estetik oldu! Görenler şaşkın! “Eski halimle yeni halim arasındaki fark...”

Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, 5 ayda 17 kilo vererek uzun süre adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen şarkıcı, bir kez daha estetik haberleriyle gündeme geldi. Göz kapaklarını aldıran ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte "Eski halimle yeni halim arasındaki farkı göreceksiniz" diyen Kuşum Aydın'ın son hali...