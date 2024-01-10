5 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle Bali’ye uçtu! Romantik tatil kareleri sosyal medyayı salladı

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mesut Enişte karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin, geçen Ağustos ayında dünyaevine girdi. Düğünden karelerini sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu, uzun bir süre gündem oldu. Bilgin şimdi ise eşiyle tatil için gittiği Bali'den yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Bilgin ve eşi İrem Uslu'nun romantik tatil pozuna beğeni yağdı. İşte Uğur Bilgin ve biricik eşi...