5 ay önce evlenmişti! Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle Bali’ye uçtu! Romantik tatil kareleri sosyal medyayı salladı

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mesut Enişte karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin, geçen Ağustos ayında dünyaevine girdi. Düğünden karelerini sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu, uzun bir süre gündem oldu. Bilgin şimdi ise eşiyle tatil için gittiği Bali'den yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Bilgin ve eşi İrem Uslu'nun romantik tatil pozuna beğeni yağdı. İşte Uğur Bilgin ve biricik eşi...
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, bir süredir aşk yaşadığı İrem Uslu ile geçen Ağustos ayında evlendi.
Taze evliler Bali tatiline çıktı. Bilgin ise sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Lüks tatilden pozlarıyla dikkat çeken Güldür Güldür'ün Mesut'u eşini de paylaşınca beğeni topladı.