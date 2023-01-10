5 ay önce evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmediniz! Taze gelin Demet koltukta uzanıp eşiyle sarmaş dolaş...
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Ünlü çift, geçen Ağustos ayında da mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İlişkilerinin ortaya çıktığı günden bu yana sık sık magazin manşetlerinde yer alan ikili, şimdi ise Demet Özdemir'in paylaşımıyla gündem oldu. Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir, koltukta eşinin kucağına uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça keyifli görünen çiftin bu karesi sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
10.01.2023 00:45 - Son Güncelleme: 10.01.2023 00:45
Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçen Ağustos ayında dünyaevine girdi.
Ünlü isimlerin akın ettiği düğünleriyle günlerce konuşulan çift, şimdi ise Demet Özdemir'in paylaşımıyla adlarından söz ettirdi.