5 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy "Evlilik aşkı yaşatır" dedi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla...

Sabah'a konuşan Şensoy, evlilik hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusunu yanıtlayan Şensoy, şunları söyledi: "Niye öldürsün ki? Ne kafayla bakıyoruz biraz hani, ölecek olan ölür zaten. Niyet oysa, o bilgiyle giriyorsak işin içine...

3

Hep bir öncekinin deneyimiyle gireriz ya işe, "Yok ağabey sen bunu yapamazsın." Niye yapamayayım? Bırak belki yapacağım dediğim bir yerden. Yeni bir adıma, yeni bir yola, yeni bir bakış açısına genelde kapalıyızdır.