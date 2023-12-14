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5 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy "Evlilik aşkı yaşatır" dedi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Cerkutay karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağrı Şensoy, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 5 ay önce dünyaevine giren oyuncu, "Evlilik aşkı yaşatır" ifadelerini kullandı. Şensoy'un açıklamasının ardından eşi de merak edildi. Şensoy'un beş ay önce evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanların ağızları açık kaldı. İşte Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'un biricik eşi...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 09:01 Güncelleme 14 Aralık 2023, 09:20
5 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy Evlilik aşkı yaşatır dedi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla... 1

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy, verdiği bir röportajla gündeme geldi.

5 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy Evlilik aşkı yaşatır dedi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla... 2

Sabah'a konuşan Şensoy, evlilik hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusunu yanıtlayan Şensoy, şunları söyledi: "Niye öldürsün ki? Ne kafayla bakıyoruz biraz hani, ölecek olan ölür zaten. Niyet oysa, o bilgiyle giriyorsak işin içine...

5 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy Evlilik aşkı yaşatır dedi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla... 3

Hep bir öncekinin deneyimiyle gireriz ya işe, "Yok ağabey sen bunu yapamazsın." Niye yapamayayım? Bırak belki yapacağım dediğim bir yerden. Yeni bir adıma, yeni bir yola, yeni bir bakış açısına genelde kapalıyızdır.

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