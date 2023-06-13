5 ay önce baba olan Nihat Doğan’ın minik oğluyla eşine bakın! İranlı eşi hayran bıraktı! Minik Badıkan’ın benzerliği olay...
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren ve 13 Ocak'ta baba olan Nihat Doğan, eşinin yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Doğan, minik oğlunu sosyal medya hesabında paylaştı. Badıkan'ın babasına benzerliği "Küçük Nihat" dedirtirken ünlü şarkıcının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Nihat Doğan'ın biricik eşi ve minik oğlu...
13.06.2023 18:19 - Son Güncelleme: 13.06.2023 18:22
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan, geçen Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.