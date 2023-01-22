5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

Düğün karelerini yayınlayan ünlü şarkıcı, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" ifadelerini kullandı.