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Haberler Magazin 5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

Şarkıcılığının yanı sıra sunuculukta yapan Nihat Doğan, 5 ay önce İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Sadece ikilinin yakın çevresinin katıldığı düğünün ardından Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hamilelik haberlerini doğrulayan Doğan, daha sonra Bahar Candan'ın annesi Umut Candan ile kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla gündem olmuş ve şarkıcının hamile eşinin evi terk ettiği konuşulmuştu. Yayınladıkları mutluluk pozuyla iddiaları yalanlayan ünlü çift, geçen günlerde Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Çiçeği bununda anne Arzu Doğan'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eşi ve oğlunun ev halini yayınlayan Doğan'ın "Aşk" notunu eklediği paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
22.01.2023 00:23 - Son Güncelleme: 22.01.2023 00:23
5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

46 yaşındaki şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arezoo Gharlar ile geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ağustos 2022'de sürpriz şekilde dünyaevine giren Doğan, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

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5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

Düğün karelerini yayınlayan ünlü şarkıcı, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" ifadelerini kullandı.

5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

Doğan'ın hayatını birleştirdiği Arezoo Gharlar'ın üç aylık hamile olduğu iddiası da magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan türkücü, şöyle konuştu: "Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik.

5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

Eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık. Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik" ş

5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu

"BEBEK İÇİN ELİMİZİ ÇABUK TUTMAK İSTEDİK"
Eşini evliliğe ikna etmek için peşinden İran'a gittiğini vurgulayan şarkıcı, "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız" dedi.

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