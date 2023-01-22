5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan’ın eşi “Aşk” deyip paylaştı! Arzu Doğan’ın yayınladığı görüntü sosyal medyayı kasıp kavurdu
Şarkıcılığının yanı sıra sunuculukta yapan Nihat Doğan, 5 ay önce İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Sadece ikilinin yakın çevresinin katıldığı düğünün ardından Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hamilelik haberlerini doğrulayan Doğan, daha sonra Bahar Candan'ın annesi Umut Candan ile kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla gündem olmuş ve şarkıcının hamile eşinin evi terk ettiği konuşulmuştu. Yayınladıkları mutluluk pozuyla iddiaları yalanlayan ünlü çift, geçen günlerde Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Çiçeği bununda anne Arzu Doğan'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eşi ve oğlunun ev halini yayınlayan Doğan'ın "Aşk" notunu eklediği paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...
22.01.2023 00:23 - Son Güncelleme: 22.01.2023 00:23
46 yaşındaki şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arezoo Gharlar ile geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ağustos 2022'de sürpriz şekilde dünyaevine giren Doğan, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.