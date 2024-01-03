4’üncü sırmasını taktı! Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu’ndan büyük başarı! Hem 3 kariyer yaptı hem de 3 çocuk...

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi edip 4'üncü sırmasını taktı. Daha önce ikinci pilot olarak Atlas Okyanusu'nu aşan Sarıoğlu, artık devasa uçakları tek başına uçurmaya başladı. 3 çocuk annesi Sarıoğlu, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar...
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile 2010 yılında nikah masasına oturan Yağmur Sarıoğlu'nun bu evlilikten üç evladı oldu.
Hacettepe Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü bitiren Sarıoğlu, mezun olduktan sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi oldu.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sarıoğlu, ardından pilotluk eğitimi aldı ve bir kargo firmasında pilot olarak çalışmaya başladı.