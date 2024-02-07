4’ncü evliliğini yapan Ozan Orhon’un büyük aşkı! “Saniye düşünmem canımı veririm” deyip anlattı! Ebru Şallı ile 1 yıl evli kalmıştı

90'lı yıllara hem özel hayatıyla hem de şarkılarıyla damga vuran Ozan Orhon , 2021 yılında dördüncü kez nikah masasına oturdu.

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Ünlü şarkıcı, geçen günlerce verdiği bir röportajda "Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti. Hâlâ da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik. Eşim iyi, daha da iyi olacak" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.