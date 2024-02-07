4’ncü evliliğini yapan Ozan Orhon’un büyük aşkı! “Saniye düşünmem canımı veririm” deyip anlattı! Ebru Şallı ile 1 yıl evli kalmıştı

4'ncü evliliğini yapan Ozan Orhon'un büyük aşkı! 90'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren Ozan Orhon, eski eşi Ebru Şallı ile yaşadığı aşkla da uzun bir dönem adından söz ettirmişti. 3 yıl önce dördüncü kez nikah masasına oturan Orhon, konuk olduğu bir magazin programında samimi açıklamalarda bulundu. İşte "Saniye düşünmem canımı veririm" diyen Ozan Orhon'un o açıklamaları...
90'lı yıllara hem özel hayatıyla hem de şarkılarıyla damga vuran Ozan Orhon, 2021 yılında dördüncü kez nikah masasına oturdu.
Ünlü şarkıcı, geçen günlerce verdiği bir röportajda "Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti. Hâlâ da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik. Eşim iyi, daha da iyi olacak" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Ozan Orhon, eşiyle ilgili yaptığı dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.