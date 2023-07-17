4.kez nikah masasına oturmaya hazırlanırken Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yı küplere bindirecek pozlar! Sevgilisi ve kızı Melisa...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle evleneceği iddia edilen Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yı kızdıracak paylaşımlar geldi. İşte detaylar...
17.07.2023 16:28 - Son Güncelleme: 17.07.2023 16:28
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.
Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak, genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı ezber bozmuştu.