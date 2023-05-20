49’luk Victroia Beckham 25 yıldır bu diyeti yapıyor! Yıllardır 51 kilo kalma sırrı! 4 çocuğa rağmen gençliğin formülü...

VİCTORİA BECKHAM'IN GENÇLİK DİYETİ

David Beckham röportajında: "Maalesef, son 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biri ile evliyim. Victoria ile tanıştığımdan beri sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. O rutinden çok nadir sapar.' şeklinde anlattı. Victoria diyetinde balık ve sebzeden ziyade çeşitli sağlıklı yağlara da yer verdiğini açıkladı. Balık, avokado, fındık ve benzeri sağlıklı gıdalar." ifadelerine yer verdi.