49’luk Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Siyahlar içinde paylaşan Songül’ün son haline bakın! Hadise’ye benzetilmişti...
49 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, geçen günlerde yaptığı paylaşımlarla ise meslektaşı Hadise'ye benzetilmişti. Dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Karlı, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu yayınladı. Son haliyle dikkat çeken şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan son hali...
19.03.2023 19:36 - Son Güncelleme: 19.03.2023 19:55
Kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Songül Karlı, geçen günlerde yayınladığı pozla meslektaşı Hadise'ye benzetilmişti.
Paylaşımıyla adından söz ettiren Songül Karlı'nın son hali çok konuşulurken yıllar içindeki değişimi de bir kez daha gündeme geldi.