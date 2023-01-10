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Haberler Magazin 49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...

49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Songül Karlı, tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık adından söz ettirdi. Son konserinde derin göğüs dekolteli vücudunu saran siyah bir elbise giyen Karlı, sahnede verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken Karlı'nın hem kıyafeti hem de pozu çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
10.01.2023 19:14 - Son Güncelleme: 10.01.2023 19:14
49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Karlı, son günlerde ise sahne kostümleriyle çok konuşuldu.

49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...

Ünlü şarkıcı, son konserinde giydiği elbiseyle yine adından söz ettirdi.

49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...

Son konserinde derin göğüs dekolteli vücudunu saran siyah bir elbise giyen Karlı, sahnede verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken Karlı'nın hem kıyafeti hem de pozu çok konuşuldu.

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