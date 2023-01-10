49’luk Songül Karlı derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle paylaştı! Hem poz hem kıyafeti çok konuşuldu! Sosyal medya çalkalandı...
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Songül Karlı, tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık adından söz ettirdi. Son konserinde derin göğüs dekolteli vücudunu saran siyah bir elbise giyen Karlı, sahnede verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken Karlı'nın hem kıyafeti hem de pozu çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
10.01.2023 19:14 - Son Güncelleme: 10.01.2023 19:14
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.