49’luk Songül Karlı daracık mini tulumu ve dekolteli elbisesiyle paylaştı! Frikik kraliçesi ortalığı karıştırdı! “Bu kadına ne olmuş ya...”
Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Songül Karlı, Instagram'da yayınladığı çok konuşulan pozlarına yenilerini ekledi. Karlı ilk olarak vücudunu saran mini tulumuyla verdiği pozu yayınladı. Ardından ise derin göğüs dekolteli elbisesi ile paylaşımda bulunan Karlı, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir takipçisi "Bu kadına ne olmuş ya" derken bir başkası "Jennifer Lopez bak işine" yorumunda bulundu. Öte yandan estetik operasyonunun ardından bir hayli değişen Karlı, şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımları...
24.07.2023 08:59 - Son Güncelleme: 24.07.2023 08:59
Sesi ve yorumunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da bolca gündem oldu.