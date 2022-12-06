49’luk Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızına bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı! Kasımpaşalı Güllü kızıyla sosyal medyayı salladı
Kasımpaşalı Güllü adını kullanan ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanan Güllü, klip çekiminde yaşadığı talihsiz kazayla gündem oldu. Gaz yerine frene basan Güllü, "Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi. Yıldız Tilbe imzası taşıyan "Unutamazsın Beni" isimli şarkısını için kamera karşısına geçen Güllü'nün yaşadığı talihsiz olay hayranlarını korkuturken ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Güllü'nün sır gibi sakladığı güzeller güzeli kızı...
06.12.2022 21:15 - Son Güncelleme: 06.12.2022 21:15
Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı. Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.