49’luk Güllü’nün gözlerden uzak büyüğü kızına bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı! Kasımpaşalı Güllü kızıyla sosyal medyayı salladı

Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı. Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.