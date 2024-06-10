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49'luk Ceylan yeni tarzıyla genç kızlara taş çıkardı! Fit hali sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! "Ne giysen yakışıyor..."

'Küçük Ceylan' ve 'Minnoş' lakabıyla tanınan şarkısı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 539 bin takipçisi olan ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yeni tarzıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Ceylan, dikkatleri üstüne çekti. İşte Ceylan'ın bir daha baktıran yeni tarzı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:53 Güncelleme 10 Haziran 2024, 19:09
49’luk Ceylan yeni tarzıyla genç kızlara taş çıkardı! Fit hali sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Ne giysen yakışıyor... 1

Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

49’luk Ceylan yeni tarzıyla genç kızlara taş çıkardı! Fit hali sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Ne giysen yakışıyor... 2

Yer sofrası güncellemesiyle magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı Ceylan, 49 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkarıyor.

49’luk Ceylan yeni tarzıyla genç kızlara taş çıkardı! Fit hali sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! Ne giysen yakışıyor... 3

'Minnoş' lakabıyla da tanınan şarkıcı Ceylan son olarak 539 bin takipçili sosyal medya hesabından yeni tarzıyla fotoğraflarını paylaştı.

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