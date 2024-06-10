49'luk Ceylan yeni tarzıyla genç kızlara taş çıkardı! Fit hali sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı! "Ne giysen yakışıyor..."

'Küçük Ceylan' ve 'Minnoş' lakabıyla tanınan şarkısı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 539 bin takipçisi olan ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yeni tarzıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Ceylan, dikkatleri üstüne çekti. İşte Ceylan'ın bir daha baktıran yeni tarzı...