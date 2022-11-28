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Haberler Magazin 49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren Songül Karlı, hem kariyer hem özel hayatı hem de yıllar içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan türkücü, şimdi de Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Karlı yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte 49 yaşındaki Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.11.2022 23:40 - Son Güncelleme: 28.11.2022 23:40
49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı Songül Karlı, 1991'de ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi.

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49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Karlı, 90'larda başladığı televizyon kariyerine kısa bir süreliğine de olsa oyunculuğu da ekleyerek dizilerde rol aldı.

49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

2007 yılında ise sunuculuğa soyunan Karlı, "Songül Karlı İle Cumartesi" adlı programla izleyici karşısına çıktı. Karlı daha sonra da Uğur Arslan ile birlikte Su Gibi'yi sundu.

49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Birçok programın sunuculuğunu üstlenen Karlı, kariyeri gibi özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

2008 yılında yollarını ayırdığı Baykal Gümüş'ten Efe adında bir oğlu olan Karlı, 2012'de sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi'de Metin Yüncü ile dünyaevine girdi. Karlı, 2017'de ise Metin Yüncü'den olaylı bir şekilde ayrıldı.

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