49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

2008 yılında yollarını ayırdığı Baykal Gümüş'ten Efe adında bir oğlu olan Karlı, 2012'de sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi'de Metin Yüncü ile dünyaevine girdi. Karlı, 2017'de ise Metin Yüncü'den olaylı bir şekilde ayrıldı.