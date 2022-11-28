49 yaşındaki Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Frikik kraliçesi tek omzunu düşürüp verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren Songül Karlı, hem kariyer hem özel hayatı hem de yıllar içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan türkücü, şimdi de Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Karlı yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte 49 yaşındaki Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...
28.11.2022 23:40 - Son Güncelleme: 28.11.2022 23:40
15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı Songül Karlı, 1991'de ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi.
2007 yılında ise sunuculuğa soyunan Karlı, "Songül Karlı İle Cumartesi" adlı programla izleyici karşısına çıktı. Karlı daha sonra da Uğur Arslan ile birlikte Su Gibi'yi sundu.