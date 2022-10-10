49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Karlı, lacivert mini elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Göğüs altından dekolteli elbisesiyle boy gösteren 49 yaşındaki şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan ünlü şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
10.10.2022 19:35 - Son Güncelleme: 10.10.2022 19:35
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.