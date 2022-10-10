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Haberler Magazin 49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu

49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Karlı, lacivert mini elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Göğüs altından dekolteli elbisesiyle boy gösteren 49 yaşındaki şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan ünlü şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

10.10.2022 19:35 - Son Güncelleme: 10.10.2022 19:35
49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karlı, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.

49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı, lacivert mini elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu

Göğüs altından dekolteli elbisesiyle boy gösteren 49 yaşındaki şarkıcı, kısa sürede gündem oldu.

49 yaşındaki Songül Karlı göğüs altından dekolte verdi! Vücudunu saran minisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yine çok konuşuldu

Fan sayfaları tarafından da yayınlanan pozlara binlerce yorum geldi.

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