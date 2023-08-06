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49 yaşındaki Songül Karlı dekoltede sınır tanımadı! Hem tarzı hem son haliyle olay! “Bu ne rezalet Songül?” Tepkiler peş peşe...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Songül Karlı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından söz ettirdi. Son haliyle sık sık gündeme gelen 49 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Derin göğüs ve karın dekolteli kıyafetiyle poz veren şarkıcının hem tarzı hem de son hali olay oldu. Karlı'nın tepki çeken paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu ne rezalet Songül?" yorumunu yazdı. Bir başkası da "Bu hale nasıl gelindi? Açıkçası hiç yakıştıramadım" dedi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 09:02 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 09:52
49 yaşındaki Songül Karlı dekoltede sınır tanımadı! Hem tarzı hem son haliyle olay! “Bu ne rezalet Songül?” Tepkiler peş peşe... 1

Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve bambaşka birine dönüşen 49 yaşındaki Songül Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

49 yaşındaki Songül Karlı dekoltede sınır tanımadı! Hem tarzı hem son haliyle olay! “Bu ne rezalet Songül?” Tepkiler peş peşe... 2

Dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Karlı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

49 yaşındaki Songül Karlı dekoltede sınır tanımadı! Hem tarzı hem son haliyle olay! “Bu ne rezalet Songül?” Tepkiler peş peşe... 3

Karlı, derin göğüs ve karın dekolteli kıyafetiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında "İyiyiz iyi" notuyla yayınladı.

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