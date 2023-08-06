49 yaşındaki Songül Karlı dekoltede sınır tanımadı! Hem tarzı hem son haliyle olay! “Bu ne rezalet Songül?” Tepkiler peş peşe...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Songül Karlı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından söz ettirdi. Son haliyle sık sık gündeme gelen 49 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Derin göğüs ve karın dekolteli kıyafetiyle poz veren şarkıcının hem tarzı hem de son hali olay oldu. Karlı'nın tepki çeken paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu ne rezalet Songül?" yorumunu yazdı. Bir başkası da "Bu hale nasıl gelindi? Açıkçası hiç yakıştıramadım" dedi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...