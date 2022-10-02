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Haberler Magazin 49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozuyla olay oldu! Vücudunu saran ip askılı mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyanın gündeminde...

49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozuyla olay oldu! Vücudunu saran ip askılı mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Adana'ya giden ünlü şarkıcı, ip askılı mini elbisesi ile verdiği balkon pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. 49 yaşındaki ünlü şarkıcının fit hali dikkat çekerken söz konusu fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

02.10.2022 18:20 - Son Güncelleme: 02.10.2022 18:20
49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozuyla olay oldu! Vücudunu saran ip askılı mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyanın gündeminde...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Songül Karlı, özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadıklarıyla uzun süre gündem olmuştu.

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49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozuyla olay oldu! Vücudunu saran ip askılı mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyanın gündeminde...

Karlı son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozuyla olay oldu! Vücudunu saran ip askılı mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozuyla olay oldu! Vücudunu saran ip askılı mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyanın gündeminde...

Adana'ya giden ünlü şarkıcı, ip askılı mini elbisesi ile verdiği balkon pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozuyla olay oldu! Vücudunu saran ip askılı mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyanın gündeminde...

49 yaşındaki ünlü şarkıcının fit hali dikkat çekerken söz konusu fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı.

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