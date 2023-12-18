49 yaşındaki Pınar Altuğ amuda kalktı! Esnek vücuduyla takipçilerini şaşırttı! “Beklenen kare” Yağmur Atacan’ın biricik eşi...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle eşi Yağmur Atacan ile yayınladığı pozlarla çok konuşulan oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Amuda kalkan oyuncu, yaptığı son paylaşımla vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi. Paylaşım, kısa sürede yüzlerce yorum aldı. İşte 49 yaşındaki Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çaocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirdi. Oyuncu çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Sosyal medya paylaşımlarında mutlu evliliklerini gözler önüne seren çiftten Altuğ, eşi ile arasındaki yaş farkının sürekli magazin gündeminde olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmur'la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz"