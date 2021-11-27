49 yaşındaki Defne Samyeli tatile çıktı paylaşımı olay oldu! Deniz kenarında öyle pozlar verdi ki sosyal medyada yer yerinden oynadı
49 yaşındaki Defne Samyeli deniz kenarında öyle pozlar verdi ki! İddialı giyim tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla ilgi odağı oldu. Tatil için Panama'ya giden Samyeli, burada verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa sürede gündem olarak Instagram'a damga vurdu. Öte yandan Samyeli'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
27.11.2021 20:28
- Son Güncelleme: 27.11.2021 20:45
49 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, iddialı giyim tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.