48'lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı 'fizik güzellik on numara' Spor işe yaradı
Songül Karlı bu kez çok cesur! Attığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü türkücü Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle bir video paylaşan Karlı, fiziğiyle takdir topladı. İşte detaylar...
05.09.2022 16:36 - Son Güncelleme: 05.09.2022 16:36
Sesi ve türkülerinin yanı sıra sosyal medyada yayınladığı pozlarla ve geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşulan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.