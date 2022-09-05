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Haberler Magazin 48'lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı 'fizik güzellik on numara' Spor işe yaradı

48'lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı 'fizik güzellik on numara' Spor işe yaradı

Songül Karlı bu kez çok cesur! Attığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü türkücü Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle bir video paylaşan Karlı, fiziğiyle takdir topladı. İşte detaylar...

05.09.2022 16:36 - Son Güncelleme: 05.09.2022 16:36
48’lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı ’fizik güzellik on numara’ Spor işe yaradı

Sesi ve türkülerinin yanı sıra sosyal medyada yayınladığı pozlarla ve geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşulan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
48’lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı ’fizik güzellik on numara’ Spor işe yaradı

ATTIĞI HER ADIM OLAY OLAN KADIN

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle şarkı söylediği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

48’lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı ’fizik güzellik on numara’ Spor işe yaradı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

48’lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı ’fizik güzellik on numara’ Spor işe yaradı

Songül Karlı'nın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

48’lik Songül Karlı vücudunu sımsıkı saran göğüs dekolteli elbisesiyle tozu dumana kattı ’fizik güzellik on numara’ Spor işe yaradı

Her anını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Karlı bir süre önce makyajsız halini paylaşmıştı.

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