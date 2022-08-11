48’lik Songül Karlı bu kez göğüs dekoltesiyle yetinmedi! Belini de açıp ortalığı salladı! Gören bakın neye benzetti
48'lik Songül Karlı bu kez göğüs dekoltesiyle yetinmedi! Belini de açıp ortalığı salladı! Bir mekanda sahne alan ünlü türkücü Songül Karlı, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Beyaz bir elbiseyle sahneye çıkan Karlı, derin göğüs dekolteli kostümüyle sahnede adeta şov yaptı. Sadece göğüsle yetinmeyen ve belinden de dekolte veren Karlı'nın kostümü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bakın neye benzetildi...
11.08.2022 00:12 - Son Güncelleme: 11.08.2022 00:12
Ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmiş ve magazin manşetlerini süslemişti.
Bir mekanda sahne alan ünlü türkücü Songül Karlı, derin göğüs ve bel dekolteli beyaz bir elbise tercih etti.