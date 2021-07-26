48'lik Seray Sever bikinisini giydi genç kızları ezdi geçti! Seray Sever'in gençlik aşısı 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül
Seray Sever tekne paylaşımıyla ortalığı salladı! Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor. Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tatile çıkan Seray Sever, tatil pozlarıyla dikkat çekti. Ayna önünde fiziğini sergileyen Sever sosyal medya hesabından eşi Eray Sünbül ile çekildiği kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
26.07.2021 15:19
- Son Güncelleme: 26.07.2021 15:20
Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile romantik bir tatilde.
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Seray Sever düzgün fiziği ile de beğeni topladı.