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Haberler Magazin 48’lik Pınar Altuğ’un paylaşımını gören inanamadı! “Su bu kadar büyüdü mü?” Yağmur Atacan’lı pozu olay! İşte güzeller güzeli Su...

48’lik Pınar Altuğ’un paylaşımını gören inanamadı! “Su bu kadar büyüdü mü?” Yağmur Atacan’lı pozu olay! İşte güzeller güzeli Su...

Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncunun paylaşımı büyük beğeni toplarken "Su bu kadar büyüdü mü?" yorumu dikkat çekti ve gözler ünlü çiftin kızına çevrildi. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı ve güzeller güzeli kızı Su...

takvim.com.tr
11.07.2023 09:56 - Son Güncelleme: 11.07.2023 09:56
48’lik Pınar Altuğ’un paylaşımını gören inanamadı! “Su bu kadar büyüdü mü?” Yağmur Atacan’lı pozu olay! İşte güzeller güzeli Su...

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okuyan Pınar Altuğ, okul yıllarında mankenlik yapmaya başladı ve 1994 yılında Miss Turkey seçildi.

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48’lik Pınar Altuğ’un paylaşımını gören inanamadı! “Su bu kadar büyüdü mü?” Yağmur Atacan’lı pozu olay! İşte güzeller güzeli Su...

1995 yılında televizyon hayatı başlayan Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki eğitimini yarıda bıraktı.

48’lik Pınar Altuğ’un paylaşımını gören inanamadı! “Su bu kadar büyüdü mü?” Yağmur Atacan’lı pozu olay! İşte güzeller güzeli Su...

Kurt Kapanı ile başlayan oyunculuk kariyerine Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım, Aile Reisi gibi dizilerle sürdüren Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.

48’lik Pınar Altuğ’un paylaşımını gören inanamadı! “Su bu kadar büyüdü mü?” Yağmur Atacan’lı pozu olay! İşte güzeller güzeli Su...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren oyuncu, Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girdi.

48’lik Pınar Altuğ’un paylaşımını gören inanamadı! “Su bu kadar büyüdü mü?” Yağmur Atacan’lı pozu olay! İşte güzeller güzeli Su...

Bu evlilikten Su adında bir evladı olan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

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