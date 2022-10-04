48’lik Pınar Altuğ yatak odası paylaşımıyla çok konuşuldu! Yağmur Atacan’ın biricik eşi vücudunu saran elbisesiyle boy gösterdi!
1994 yılında Miss Turkey seçilen ve 1995'te televizyon hayatı başlayan Pınar Altuğ, çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaparak adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak sunuculuğun yanı sıra oyunculuk da yapan Altuğ, kariyerindeki asıl sıçrayışı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle yaşadı. Kariyeri gibi özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle de sık sık gündem oldu. Bu evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yatak odasından paylaşımda bulunan oyuncu, vücudunu saran siyah elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Altuğ, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
04.10.2022 01:14 - Son Güncelleme: 04.10.2022 01:14
1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı.
Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde de yer alan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
2008 yılından nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.