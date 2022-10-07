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Haberler Magazin 48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...

48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...

1994 yılında Miss Turkey seçilen ve Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızlara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2008 yılından nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'dan Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncunun eşi ile verdiği poza ünlü şarkıcı Demet Akalın isyan ederken Seda Sayan'ın yorumu da dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

07.10.2022 19:03 - Son Güncelleme: 07.10.2022 19:03
48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...

1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995'te televizyon hayatına başladı ve çeşitli programlarda sunuculuk yaptı.

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48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...

1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başlayan ve ardından da mankenliğe veda eden Altuğ, tarihler 2000'ni gösterince oyunculuğa soyuldu.

48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...

Kurt Kapanı dizisinde rol alamaya başlayan Altuğ, ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde de boy gösterdi.

48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...

Kariyerindeki asıl sıçrayışı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yaşayan Altuğ, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...

2008 yılından nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'dan Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.

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