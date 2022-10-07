48’lik Pınar Altuğ “seviyorum” deyip eşi Yağmur Atacan’la paylaştı! O fotoğrafı gören Demet Akalın isyan etti! Seda Sayan ise...
1994 yılında Miss Turkey seçilen ve Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızlara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2008 yılından nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'dan Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncunun eşi ile verdiği poza ünlü şarkıcı Demet Akalın isyan ederken Seda Sayan'ın yorumu da dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
07.10.2022 19:03 - Son Güncelleme: 07.10.2022 19:03
1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995'te televizyon hayatına başladı ve çeşitli programlarda sunuculuk yaptı.
2008 yılından nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'dan Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.