RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”

48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ceylan, son haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. Yüzüne yaptığı dolgularla görenleri şaşkına çeviren Ceylan'ı hayranları tanımakta zorlandı. Ünlü türkücü için "Bu sen olamazsın", "Mimik yapamaz hale gelmiş" yorumları yapıldı. İşte Ceylan'ın şaşkına çeviren son hali...

takvim.com.tr
18.04.2023 20:09 - Son Güncelleme: 18.04.2023 20:41
48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”

'Küçük Ceylan' lakaplı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”

Ceylan, son haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. Ünlü türkücü, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü.

48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”

Sürekli imaj değiştiren Ceylan Ceylan'ı hayranları tanımakta zorlandı. Ünlü türkücü için "Bu sen olamazsın", "Mimik yapamaz hale gelmiş" yorumları yapıldı.

48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”

İşte Ceylan başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”

Ebru Gündeş

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