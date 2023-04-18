48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ceylan, son haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. Yüzüne yaptığı dolgularla görenleri şaşkına çeviren Ceylan'ı hayranları tanımakta zorlandı. Ünlü türkücü için "Bu sen olamazsın", "Mimik yapamaz hale gelmiş" yorumları yapıldı. İşte Ceylan'ın şaşkına çeviren son hali...
18.04.2023 20:09 - Son Güncelleme: 18.04.2023 20:41
'Küçük Ceylan' lakaplı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu.