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48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu “Siz yeter ki isteyin” deyip sırrını açıkladı! 60 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Doktorlar, Kalbimdeki Deniz, Geniş Aile gibi yapımlarda rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu, yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıktı. Ünlü oyuncu, takip eden yıllarda ise fazla kilolarından hızla kurtularak bambaşka bir görünüme kavuştu. Formda haliyle dikkat çeken Bozoğlu, 60 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o açıklaması...

23.10.2022 19:14 - Son Güncelleme: 23.10.2022 19:14
48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu “Siz yeter ki isteyin” deyip sırrını açıkladı! 60 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterini canlandırdı ve rolü için 110 kiloya kadar çıktı.

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48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu “Siz yeter ki isteyin” deyip sırrını açıkladı! 60 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Takip eden yıllarda ise fazla kilolarından hızla kurtula Yeşim Ceren Bozoğlu, bambaşka bir görünüme kavuştu.

48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu “Siz yeter ki isteyin” deyip sırrını açıkladı! 60 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Şimdilerde fit haliyle dikkat çeken oyuncu, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu “Siz yeter ki isteyin” deyip sırrını açıkladı! 60 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni projeleri hakkında açıklamada bulundu.

48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu “Siz yeter ki isteyin” deyip sırrını açıkladı! 60 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Bozoğlu, "Okuduğum iki senaryo var. Yüksek ihtimalle ikisi de olumlu olacak. Birisi dijital platforma, ötekisi televizyona. Zamanı gelince -eğer olursa- öğrenirsiniz zaten. Ama ikisi de beni heyecanlandırdı" dedi.

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