48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu “Siz yeter ki isteyin” deyip sırrını açıkladı! 60 kiloyu bakın nasıl vermiş...
Doktorlar, Kalbimdeki Deniz, Geniş Aile gibi yapımlarda rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu, yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıktı. Ünlü oyuncu, takip eden yıllarda ise fazla kilolarından hızla kurtularak bambaşka bir görünüme kavuştu. Formda haliyle dikkat çeken Bozoğlu, 60 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o açıklaması...
23.10.2022 19:14 - Son Güncelleme: 23.10.2022 19:14
Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterini canlandırdı ve rolü için 110 kiloya kadar çıktı.
Takip eden yıllarda ise fazla kilolarından hızla kurtula Yeşim Ceren Bozoğlu, bambaşka bir görünüme kavuştu.