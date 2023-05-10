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Haberler Magazin 48 yaşındaki Pınar Altuğ’un son haline bakın! İlk yorum Seda Sayan’dan! “Kilo almışsın” diyen takipçilerine yanıt gecikmedi...

48 yaşındaki Pınar Altuğ’un son haline bakın! İlk yorum Seda Sayan’dan! “Kilo almışsın” diyen takipçilerine yanıt gecikmedi...

Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Su Atacan adında bir evladı olan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile verdiği poza takipçilerinden "Kilo almışsın" yorumu geldi. Altuğ ise takipçilerini yanıtsız bırakmadı. Öte yandan paylaşıma ilk yorum yapan isim ise Seda Sayan oldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
10.05.2023 21:38 - Son Güncelleme: 10.05.2023 21:38
48 yaşındaki Pınar Altuğ’un son haline bakın! İlk yorum Seda Sayan’dan! “Kilo almışsın” diyen takipçilerine yanıt gecikmedi...

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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48 yaşındaki Pınar Altuğ’un son haline bakın! İlk yorum Seda Sayan’dan! “Kilo almışsın” diyen takipçilerine yanıt gecikmedi...

Ünlü oyuncu, göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

48 yaşındaki Pınar Altuğ’un son haline bakın! İlk yorum Seda Sayan’dan! “Kilo almışsın” diyen takipçilerine yanıt gecikmedi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

48 yaşındaki Pınar Altuğ’un son haline bakın! İlk yorum Seda Sayan’dan! “Kilo almışsın” diyen takipçilerine yanıt gecikmedi...

Seda Sayan, oyuncunun paylaşımına kalp emojileri ile karşılık verdi.

48 yaşındaki Pınar Altuğ’un son haline bakın! İlk yorum Seda Sayan’dan! “Kilo almışsın” diyen takipçilerine yanıt gecikmedi...

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Altuğ'a "Kilo almışsın" yorumunda bulundu. Altuğ da takipçilerini yanıtsız bırakmadı.

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