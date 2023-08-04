48 yaşındaki Pınar Altuğ havuz başında paylaştı! Ortalık yıkıldı! “Kim der 1 çocuk annesi” Yağmur Atacan’ın 15 yıllık eşine bakın...

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, sosyal medyada yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yaklaşık 2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında havuz başında çektirdiği görüntüleri yayınladı. Kısa sürede gündem olan 48 yaşındaki oyuncu için "Kim der çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızlara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su adında bir kızı oldu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Altuğ, yaklaşık 2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.