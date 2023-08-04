48 yaşındaki Pınar Altuğ havuz başında paylaştı! Ortalık yıkıldı! “Kim der 1 çocuk annesi” Yağmur Atacan’ın 15 yıllık eşine bakın...

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, sosyal medyada yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yaklaşık 2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında havuz başında çektirdiği görüntüleri yayınladı. Kısa sürede gündem olan 48 yaşındaki oyuncu için "Kim der çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...