48 yaşındaki Ozan Güven uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Son hali şaşkına çevirdi! “Tanıyamadım” Darp iddialarıyla...

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Güven ise son açıklamasında "Yakında hepsi bitecek az kaldı, geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın, sizler de ne olduğunu görecektiniz. Mahkemede fotoğrafların photoshop, montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak" ifadelerini kullanmıştı.