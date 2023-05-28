48 yaşındaki Ozan Güven uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Son hali şaşkına çevirdi! “Tanıyamadım” Darp iddialarıyla...
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven, ekranlara ara vermişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanan oyuncu, sandık başında ortaya çıktı. Topkapı Üniversitesi TSYD Yerleşkesi'ne gelen Güven, basın mensupları tarafından görüntülendi. Oyuncunun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken değişimini görenler "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte imaj değiştiren Ozan Güven'in son hali...
28.05.2023 23:25 - Son Güncelleme: 28.05.2023 23:55
Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, oyuncu tarafından darp edildiğine dair görsel kanıtlar ve darp raporu ile 2020 yılında mahkemeye başvurmuştu.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Güven ise son açıklamasında "Yakında hepsi bitecek az kaldı, geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın, sizler de ne olduğunu görecektiniz. Mahkemede fotoğrafların photoshop, montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak" ifadelerini kullanmıştı.
Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Güven, daha sonra "Hayırlı olsun inşallah" diyerek okuldan ayrıldı.