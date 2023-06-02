48 yaşındaki Ceylan son imajıyla kendini Katy Perry’e benzetti! Kızı Melodi’nin yorumu dikkat çekti! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ise...
80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak hayatımıza giren ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetiği operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündem oldu. Estetiklerle tanınmaz hale gelen Ceylan, son paylaşımıyla yine hayranlarını şaşırttı. İmaj yenileyen Ceylan, son halini "Katy Perry Ceyloo" notuyla yayınlarken kızı Melodi'nin yorumu dikkat çekti. Öte yandan Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ceylan'ın ağızları açık bırak son hali ve çocukları...
02.06.2023 00:00 - Son Güncelleme: 02.06.2023 00:40
İlk sahne deneyimini 7 yaşında Almanya'da bir düğün salonunda deneyimleyen Ceylan, 1984'te ilk albümünü yayınladı.
Seni Sevmeyen Ölsün albümüyle 1,3 milyon satış rakamına ulaşan Ceylan, son dönemlerde ise değişimiyle magazin gündeminde yer aldı.
Geçirdiği estetiği operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla çok konuşulan Ceylan, son paylaşımıyla yine hayranlarını şaşırttı.
İmaj yenileyen Ceylan, saçlarını pembeye boyattığı son halini "Katy Perry Ceyloo" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.