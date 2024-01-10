47’lik Zara gençlere taş çıkardı! Galada ortaya çıkıp verdiği kilolarla şaşırttı! “16 saat aç kalıyorum” demişti meğer öğlen 4’ten sonra...

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla dikkat çeken ünlü türkücü Zara, Kolpaçino filminin galasında ortaya çıktı. Gala için siyah dar mini bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kameralara poz vermeyi ihmal etmedi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara'nın son hali beğeni toplarken görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan bir açıklamasında "16 saat aç kalıyorum" diyen Zara'nın zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte Zara'nın son hali ve zayıflama sırrı...