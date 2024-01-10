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47’lik Zara gençlere taş çıkardı! Galada ortaya çıkıp verdiği kilolarla şaşırttı! “16 saat aç kalıyorum” demişti meğer öğlen 4’ten sonra...

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla dikkat çeken ünlü türkücü Zara, Kolpaçino filminin galasında ortaya çıktı. Gala için siyah dar mini bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kameralara poz vermeyi ihmal etmedi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara'nın son hali beğeni toplarken görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan bir açıklamasında "16 saat aç kalıyorum" diyen Zara'nın zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte Zara'nın son hali ve zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 10:53 Güncelleme 10 Ocak 2024, 11:02
47’lik Zara gençlere taş çıkardı! Galada ortaya çıkıp verdiği kilolarla şaşırttı! “16 saat aç kalıyorum” demişti meğer öğlen 4’ten sonra... 1

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara, Kolpaçino filminin galasında ortaya çıktı.

47’lik Zara gençlere taş çıkardı! Galada ortaya çıkıp verdiği kilolarla şaşırttı! “16 saat aç kalıyorum” demişti meğer öğlen 4’ten sonra... 2

Zara, ünlü isimlerin akın ettiği gala için siyah dar mini bir elbise tercih etti. Siyahlara bürünen ünlü şarkıcının son hali de görenleri şaşkına çevirdi.

47’lik Zara gençlere taş çıkardı! Galada ortaya çıkıp verdiği kilolarla şaşırttı! “16 saat aç kalıyorum” demişti meğer öğlen 4’ten sonra... 3

Bir hayli kilo veren 47 yaşındaki Zara için "Gençlere taş çıkarıyor", "Güzel zayıflamış, çok yakışmış" yorumları yapıldı.

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