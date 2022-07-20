47'lik Pınar Altuğ teknede amuda kalktı yer çekimini yok saydı! Biz de düz yolda yürümeye çalışalım! Yoga saatini aksatmayan Pınar...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün Bodrum'da bikinili yakalanan Pınar Altuğ, bu kez de teknede amuda kalktığı pozuyla magazin gündeminde, üst sıralarda yerini aldı.
20.07.2022 12:15 - Son Güncelleme: 20.07.2022 12:29
Genç kızları kıskandıran fiziği ile Pınar Altuğ spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekerken eşi Yağmur Atacan'ın spor sonrası hallerini ifşa etmesi takipçilerini güldürmüştü kısa bir süre önce.