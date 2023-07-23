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Haberler Magazin 47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ahu Toros karakteriyle hafızalara kazınan Nefise Karatay, Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Aradığı aşkı Yusuf Day'da bulan ve bir kız evladı olan ünlü model, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara adından söz ettiren Karatay, son olarak "Botoksum, dolgum yok" diyerek gündeme geldi. 47 yaşındaki Karatay'ın açıklamasına tepkiler çığ gibi büyürken Demet Akalın'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.07.2023 13:10 - Son Güncelleme: 23.07.2023 13:42
47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ahu Toros karakteriyle hafızalara kazınan Nefise Karatay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

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47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

Özellikle Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Karatay, aradığı aşkı Yusuf Day'da buldu ve 2012'de nikah masasına oturdu.

47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

2015'te kızı Maya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü isim, zaman zaman sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

47 yaşındaki ünlü isim şimdi ise botoks açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Karatay, "Botoksum, dolgum yok" ifadelerini kullandı.

47’lik Nefise Karatay “Botoksum, dolgum yok” dedi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Demet Akalın fena ifşaladı! “Estetiksiz hali daha fena...”

Açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan Karatay'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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