47’lik Demet Şener’den peş peşe yatak odası pozları! Gören dönüp bir daha baktı! İbrahim Kutluay’dan 2 evladı olan Demet...

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile aşklarına tam gaz devam eden ünlü isim, romantik pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Şener, şimdi ise yatak odası pozlarıyla gündeme geldi. Şener için "Kim der 2 çocuk annesi", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte o pozlar...