47 yaşında kanserle savaşıyor! Saçlarını kazıtan Irmak Ünal’dan samimi açıklama: “Amacım dramatikleştirmek değildi”
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Irmak Ünal, meme kanseriyle verdiği mücadeledeki güçlü duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıttığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Ünal, kısa sürede gündem olmuştu. Ünlü isim yayılan görüntülerin ardından sessizliğini bozdu ve duygularını samimi bir açıklamayla paylaştı.
