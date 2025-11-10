47 yaşında kanserle savaşıyor! Saçlarını kazıtan Irmak Ünal’dan samimi açıklama: “Amacım dramatikleştirmek değildi”

Hastalığını ilk kez yeni yılın ilk gününde öğrendi

47 yaşındaki Ünal, meme kanseri teşhisini aldığı günü daha önce sosyal medya hesabında paylaştığı duygusal bir mesajla duyurmuştu. Oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…"