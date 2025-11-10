PODCAST CANLI YAYIN

47 yaşında kanserle savaşıyor! Saçlarını kazıtan Irmak Ünal’dan samimi açıklama: “Amacım dramatikleştirmek değildi”

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Irmak Ünal, meme kanseriyle verdiği mücadeledeki güçlü duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıttığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Ünal, kısa sürede gündem olmuştu. Ünlü isim yayılan görüntülerin ardından sessizliğini bozdu ve duygularını samimi bir açıklamayla paylaştı.

Ünal, saçlarını kazıttığı videonun ardından yapılan yorumlara yönelik açıklamasında, "Saçımı kazıttığım videoyu paylaşmamın nedenini konuşmak istedim. Bugün öyle karar verdim. Amacım dramatik bir hale getirmek değildi, aslında tam tersi. Durumu kabullenebilmek adına insanlara yürek vermekti. Biraz da kendi aklımla da çözebilmek aslında." ifadelerini kullandı.

Hastalığını ilk kez yeni yılın ilk gününde öğrendi

47 yaşındaki Ünal, meme kanseri teşhisini aldığı günü daha önce sosyal medya hesabında paylaştığı duygusal bir mesajla duyurmuştu. Oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…"

"Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır"

Ünal, farkındalığın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum."

Ünlü isim, sürecinde hem bilimi hem de spiritüel yaklaşımları harmanladığını belirterek, "Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum…. spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi." sözleriyle duygularını dile getirmişti.

"Saçlar döküldü ama güçlendim"

Saçlarını kazıttığı anlara ait görüntüleri paylaşan Ünal, bu süreci bir kayıp değil, bir dönüşüm olarak tanımlamıştı:

"Bıraktık gitti… Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma… Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim. Bu bir güzellik meselesi değildi hiçbir zaman… bir arınma, bir ritüeldi. Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk."

"Asla yalnız değildim"

Zorlu tedavi sürecinde kendisini yalnız hissetmediğini belirten Ünal, destek olan ailesine ve dostlarına teşekkür etmişti:

"Ne kadar ameliyathane kapısında 'vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum' desem de asla yalnız değildim. Önce Allah'ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim… Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz."

Yeni bir başlangıç

Sağlık mücadelesinin ardından yeniden hayata dönüş sinyalleri veren Irmak Ünal, son paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Aman da aman saçları uzamış da beyazları mı çıkmış. Evet bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum." notunu düştü.

Saçlarını kazıttığı görüntülerle yürekleri burkan, ancak güçlü mesajlarıyla ilham veren Irmak Ünal, "Yeni bir gün, yeni bir ben." diyerek yeniden doğuşunu kutluyor.