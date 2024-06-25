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47 yaşında 2. Kez anne olmuştu! İpek Açar’dan oğluyla yepyeni kare: “Maşallah” Alper Kömürcü’nün biricik oğlu ve eşi...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 23 yıl aranın ardından ikinci kez anne oldu. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, geçen aylarda oğlu Ömer'i dünyaya getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Açar'dan yeni bir anne-oğul paylaşımı geldi. İşte İpek Açar'ın "Maşallah" dedirten o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 12:36 Güncelleme 25 Haziran 2024, 12:43
47 yaşında 2. Kez anne olmuştu! İpek Açar’dan oğluyla yepyeni kare: “Maşallah” Alper Kömürcü’nün biricik oğlu ve eşi... 1

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen aylarda ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

47 yaşında 2. Kez anne olmuştu! İpek Açar’dan oğluyla yepyeni kare: “Maşallah” Alper Kömürcü’nün biricik oğlu ve eşi... 2

2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

47 yaşında 2. Kez anne olmuştu! İpek Açar’dan oğluyla yepyeni kare: “Maşallah” Alper Kömürcü’nün biricik oğlu ve eşi... 3

Çiçeği burnunda anne İpek Açar, sosyal medya hesabında minik oğlu Ömer ile yeni bir paylaşımda bulundu.

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