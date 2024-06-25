47 yaşında 2. Kez anne olmuştu! İpek Açar’dan oğluyla yepyeni kare: “Maşallah” Alper Kömürcü’nün biricik oğlu ve eşi...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 23 yıl aranın ardından ikinci kez anne oldu. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, geçen aylarda oğlu Ömer'i dünyaya getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Açar'dan yeni bir anne-oğul paylaşımı geldi. İşte İpek Açar'ın "Maşallah" dedirten o paylaşımı...