47 kiloya düşmüştü! Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli gözyaşlarına hakim olamadı: Hep veren eldim...

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren ünlü oryantal Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya kadar düşmüştü. Ancak tam kilo verdim diye sevinen Tanyeli kötü bir haberle sarsıldı. Pankreas kanderi olduğunu öğrenen Tanyeli'nin en son 47 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı. Şimdilerde tedavisine devam eden Tanyeli, katıldığı bir programda gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Tanyeli'nin o anları...
Pankreas kanderi olduğunu öğrenen Tanyeli'nin en son 47 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı. Şimdilerde tedavisine devam eden Tanyeli, katıldığı bir programda gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Tanyeli'nin o anları...
Fazla kilolarından kurtulmak için geçirdiği mide ameliyatının ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı.
Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.