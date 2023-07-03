46’lık Tuğba Altıntop bikinili son halini paylaştı! Rafet El Roman’ın eski eşine bakın! “8 kere imam 1 kere resmi nikahla evlendim” demişti...
1996'da Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı yıl nikah masasına oturduğu Rafet El Roman'dan 2003'te boşanan Tuğba Altıntop, son dönemlerde açıklamalarıyla adından söz ettirmişti. "8 kere imam 1 kere resmi nikahla evlendim" diyerek magazin gündemine bomba gibi düşen 2 çocuk annesi Altıntop, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Siyah bikinili pozunu Instagram hesabında yayınlayan Altıntop, son haliyle şaşırttı. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...
03.07.2023 13:46 - Son Güncelleme: 03.07.2023 13:46
1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan Altıntop, 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman ile 2003'te boşandı.
Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda evlilikleriyle ilgili "7 kocalı Hürmüz'den fazlayım. 8 imam, 1 resmi nikah kıydım. Rafet dışındakileri tanımıyorsunuz. 2.5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu" ifadelerini kullandı.