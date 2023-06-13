46'lık oryantal Asena’nın son haline bakın! Cesaretini konuşturan Asena “Sıcak” deyip ortalığı yakıp geçti! İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'daki kıvrak danslarıyla hafızalara kazınan Asena, oryantal denince akla gelen ilk isimlerden oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ve bir dönem Survivor'a da katılan ünlü isim, Hasan Dere ile evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti. Sektör değiştirerek ticarete de atılan Asena, sosyal medya üzerinden sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Asena'nın son paylaşımı ise Instagram'a damga vurdu. Cesaretini konuşturan Asena'nın son hali de dikkat çekti. İşte o paylaşım...
13.06.2023 20:02 - Son Güncelleme: 13.06.2023 20:02
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı.
Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı.
Bir dönem Survivor'a da katılan ünlü isim, Hasan Dere ile evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.